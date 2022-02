Frauentrio moderiert diesjährige Oscar-Gala

Gleich drei Stars werden bei der diesjährigen Oscar-Gala am 27. März in Los Angeles als Gastgeber auf der Bühne stehen - und erstmals in der Geschichte der Academy Awards sind es drei Frauen. Die Schauspielerinnen Amy Schumer (40, „Dating Queen“), Regina Hall (51, „Girls Trip“) und Wanda Sykes (57, „Bad Moms“) werden am 27. März die 94. Academy Awards moderieren, wie die Filmakademie am Dienstag bekannt gab.