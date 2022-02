Anerkennung von Luhansk und Donezk: NATO und EU warnen Putin

Die NATO und die EU warnen Russlands Präsidenten Wladimir Putin davor, die beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als „Volksrepubliken“ anzuerkennen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag in Brüssel, so ein Vorgehen wäre eine Verletzung des Völkerrechts. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Das russische Parlament hatte Putin zuvor aufgefordert, über die Anerkennung von Luhansk und Donezk zu entscheiden.

Die Duma hatte eine entsprechende Resolution mit großer Mehrheit verabschiedet. Das Dokument werde Putin umgehend übergeben, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin. Die Ukraine warnte Russland vor einem solchen Schritt. Der Kreml teilte in Folge mit, dass die Staatsduma den Willen des russischen Volkes widerspiegle. Aber in der Sache gebe es noch keine Entscheidung, betonte ein Sprecher.

„Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus“, warnte indes der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew. Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor.

Frankreich warnte Russland vor einer Anerkennung. Dies wäre „eine Art Angriff ohne Waffen“, sagt Außenminister Jean-Yves Le Drian bei einer Anhörung des Parlaments. Lettland verurteilte die Aufforderung der russischen Staatsduma. Der vom Parlament in Moskau mit breiter Mehrheit verabschiedete Aufruf verschärfe die derzeitigen Spannungen in der Region, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Außenministeriums in Riga. Lettland erwarte, dass Russland von einer solchen Entscheidung absehe, die im offenem Widerspruch zu den Bedingungen der Minsker Friedensvereinbarungen stehen würde.