Das Delta der Ur-Donau lag einst nördlich von Wien

Wissenschafter des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien und der Universität Graz haben das Delta der Ur-Donau nördlich von Wien entdeckt. Vor 11,5 Millionen Jahren floss dieser Fluss erstmals durch das Alpenvorland Richtung Osten und mündete in den riesigen Pannon-See. Wie die Forscher im Fachjournal „Global and Planetary Change“ berichten, konnten sie das Delta mithilfe modernster 3D-Seismik der OMV in mehr als 600 Metern Tiefe präzise kartieren.