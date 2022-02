Österreichs Slalom-Männer hoffen auf weitere Alpin-Medaille

Österreichs Alpin-Team hofft bei den Olympischen Spielen in Peking auf eine weitere Medaille im Männer-Slalom. Manuel Feller, Johannes Strolz, Marco Schwarz und Michael Matt sind am Mittwoch in Yanqing (1. Lauf 3.15 Uhr, 2. Lauf 6.45 Uhr) für Rot-Weiß-Rot am Start. Strolz darf bereits auf Gold in der Kombination zurückblicken. Als Außenseiter geht Matej Svancer ins Slopestyle-Finale im Ski-Freestyle (2.30 Uhr). In der Qualifikation landete der 17-Jährige auf Rang neun.