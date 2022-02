Kunstraum statt Knast: „Knechte“ im Wiener Kosmos Theater

Die 1985 geborene und heute in Dresden lebende Deutsche Caren Jeß gilt als aufstrebende Theaterautorin. 2020 wurde sie mit der Grazer Uraufführung ihres Stücks „Bookpink“ Nachwuchsdramatikerin des Jahres. Am Dienstag hatte ihr neuestes Stück „Knechte“ im Wiener Kosmos Theater Premiere. Als Diplominszenierung des Studiengangs für Schauspiel und Regie der Universität Mozarteum Salzburg war der Abend eine gleich mehrfache Talentprobe.

Jeß hat für ihr Stück Erfahrungen aus Schreibworkshops in Berliner Gefängnissen verwendet, die sie gemeinsam mit einer Freundin gehalten hat - was eine ziemlich herausfordernde Sache für die jungen Frauen gewesen sein dürfte. Es geht anhand von fünf ihre Haft absitzenden jungen Männern um toxische Männlichkeit, um Konfrontation mit den Mitgefangenen und mit der eigenen Schuld. Und die ist durchaus mannigfaltig. Vom Autodiebstahl über Unfall mit Todesfolge bis zum grausamen Ehrenmord an der Freundin reichen die Delikte. Doch darüber sprechen sie nicht gerne.

Ebru Tartıcı Borchers, Jahrgang 1990, die nach einem Schauspielstudium in Ankara mit dieser Arbeit ein Regiestudium am Mozarteum abschließt, bringt keine Monster auf die Bühne, sondern recht sympathische junge Leute, die nur manchmal ihre dunkle Seite aufblitzen lassen. Man muss einige Fantasie beweisen, sich ihre Taten wirklich vorzustellen. Ausstatter Sam Beklik setzt nicht auf einen realistischen, hässlich-grauen Gefängnishof, sondern auf einen weißen, von Schnur-Vorhängen strukturierten Kunstraum, in dem Jeremy, Kevin, Aslan und Özgür in schicken roten Overalls wie Teilnehmer einer Performance wirken. Azahara Sanz Jara hat zu fetziger Musik immer wieder coole Tanzeinlagen choreografiert, und Igor Karbus darf einige Kostproben seiner Rap-Ambitionen unterbringen.