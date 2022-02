Kunst und Erinnerung: „Gegen den Strich“ in der Startgalerie

Zu „Auf Linie“ nun auch „Gegen den Strich“: Während im Wien Museum MUSA sich eine Ausstellung noch bis 24. April mit der Präsenz von NS-Kunst in den städtischen Sammlungen Wiens beschäftigt, setzen sich nebenan in der ersten Ausstellung der Startgalerie NEU ab morgen einige künstlerische Positionen mit dem öffentlichen und privaten Raum als Erinnerungsraum auseinander. Der Bogen reicht vom Umgang mit dem Lueger-Denkmal bis zum 2018 aufgestellten Trümmerfrauen-Denkmal.

Die erste Schau wurde von Vincent Elias Weisl kuratiert und reflektiert die sich in Denkmälern manifestierende offizielle Erinnerungskultur ebenso wie den Umgang mit kontaminierter privater Erinnerung oder Möglichkeiten, bisher Unbeachtetes ins kollektive Gedächtnis zu rücken. Die Künstler*innengruppe Schandwache (Anna Witt, Simon Nagy, Gin Müller, Mischa Guttmann, Eduard Freudmann) befasst sich etwa mit Möglichkeiten zur Erhaltung und Archivierung der vor zwei Jahren am Lueger-Denkmal Josef Müllners von Unbekannten angebrachten „Schande“-Aufschrift, während sich Sabrina Kern und Martin Weichselbaumer in der Zwei-Kanal-Videoinstallation „850.000 Trümmer der Erinnerung“ mit dem 2018 von einem FPÖ-nahen Verein aufgestellten umstrittenen „Trümmerfrauen“-Denkmal an der Mölker Bastei auseinandersetzen.

Vieles bleibt sperrig in der kleinen Schau, an der sich neben Josepha Edbauer und der Plattform Palais des Beaux Arts Wien auch Rosa Andraschek beteiligt hat. Sie zeigt Frottagen von Gebäuden, in denen Zwangsarbeiter untergebracht waren. Laura Wagner erinnert mit zwei sehr unterschiedlichen Arbeiten einerseits an die auch von Künstlern betriebene Arisierung von Wohnungen (Weisl: „Damals ein ganz gängiger Prozess“) und thematisiert andererseits den Umgang mit einem 1938 auf einem Wohnbau in der Operngasse angebrachten Sgraffito mit einem Hitler-Zitat.