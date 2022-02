Linzer Offenes Kulturhaus ehrt Kepler mit der „Weltmaschine“

Am 27. Dezember des vergangenen Jahres hatte Johannes Kepler seinen 450. Geburtstag. Ein verspätetes Geschenk macht nun Gottfried Hattinger: Seine Ausstellung „Weltmaschine“ im Offenen Kulturhaus Linz ist eine künstlerische Hommage an den Universalgelehrten. Darin wird der Frage nachgegangen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse von Künstlern aufgegriffen und interpretiert werden, hieß es am Mittwoch anlässlich der Presseführung zur Vernissage am 18. Februar.