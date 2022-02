Neuseeland erhält ein Hundertwasser-Museum

Das Kunst Haus Wien erhält Gesellschaft am anderen Ende der Welt: In der neuseeländischen Küstenstadt Whangārei wird am Sonntag (20. Februar) ein zweites Hundertwasser-Museum eröffnet. Die Pläne für das Hundertwasser Art Centre with Wairau Māori Art Gallery stammen noch vom Künstler selbst, der nach seinem Tod 2000 auf eigenen Wunsch in Neuseeland bestattet wurde. Realisiert wurde das Projekt mittels Fundraising und in enger Abstimmung mit der Hundertwasser Privatstiftung.