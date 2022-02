Krebswarnungen auf Bier- und Wein-Flaschen kommen nicht

EU-weite Krebswarnhinweise auf Bier- und Weinflaschen wird es vorerst nicht geben: Der entsprechende Vorschlag im Rahmen von Leitlinien zur Bekämpfung von Krebs hat bei der Abstimmung im Europaparlament in Straßburg am Mittwoch keine Mehrheit gefunden. „Ja zum gemeinsamen Kampf gegen Krebs, nein zu Krebswarnschildern auf unseren Weinflaschen“, berichtete ÖVP-EU-Abgeordnete Christian Sagartz in einer Aussendung der Europäischen Volkspartei (EVP).