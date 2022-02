Hungerkrise in Somalia durch Verlust von 700.000 Nutztieren

Aufgrund von Wetterextremen wie fehlenden Niederschläge in der Regenzeit und extremen Dürren als Folgen des Klimawandels, hat die Bevölkerung Somalias Viehherden mit fast 700.000 Tieren als Einkommensquelle und Nahrungsgrundlage verloren. „Wir brauchen eines und das ist Regen“, meinte Walter Mawere, CARE-Koordinator für Kommunikation und Advocacy in Somalia, in einem Mediengespräch am Mittwoch.

Aufgrund extremer Dürre werden vorwiegend Kinder in Lagern untergebracht. Die Überfüllung dieser Quartiere, der Mangel an sauberem Trinkwasser, Unterernährung und fehlende Hygienemaßnahmen führen zu Krankheitsausbrüchen. „Hinter all diesen Zahlen stehen Familien, Frauen und Kinder, die nicht mehr in die Schule gehen können“, so Mawere. Hinzu kommt eine neue Omikron-Welle, wobei nur 5,6 Prozent der Bevölkerung vollständig immunisiert ist.