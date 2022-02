Stadlober/Unterweger jubeln im Teamsprint über Rang sechs

Österreichs Langlauf-Elite hat am Donnerstag in den Teamsprint-Bewerben der olympischen Langlauf-Konkurrenzen von Zhangjiakou sehr gut abgeschnitten. Sowohl Teresa Stadlober/Lisa Unterweger als auch Michael Föttinger/Benjamin Moser schafften den Einzug ins Finale der Top Ten, in dem das Frauen-Duo sogar auf Endrang sechs kam und die Männer Zehnte wurden. Es siegte Deutschland vor Schweden bzw. Norwegen vor Finnland. Rang drei ging jeweils an das Russische Olympische Komitee.