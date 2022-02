Scheyer führt nach Kombi-Abfahrt, Shiffrin Gold-Favoritin

Christine Scheyer hat in der Alpinski-Kombi der Frauen bei Olympia in Yanqing die schnellste Abfahrts-Zeit erzielt. Die Vorarlbergerin startet um 7.00 Uhr MEZ mit einer Hundertstel Vorsprung auf die Tschechin Ester Ledecka und 14 Hundertstel auf ihre in der Abfahrt drittplatzierte Landsfrau Ramona Siebenhofer in den Slalom. Topfavoritin auf Gold ist Mikaela Shiffrin (USA), die als Abfahrts-Fünfte nur 0,56 hinter Scheyer die Riege der Technik-Spezialistinnen anführt.