EU-Spitzen beraten vor Gipfel mit Afrika über Ukraine-Krise

Zum sechsten Mal kommen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Afrikanischen Union am Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen. Zuvor besprechen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagmittag die russische Truppenverstärkung an der ukrainischen Grenze. Der Westen befürchtet angesichts des massiven Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine einen russischen Angriff auf das Nachbarland, Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück.

„Wir setzen weiterhin auf Dialog und Deeskalation, das Normandie-Format und die OSZE sind der richtige Rahmen für Gespräche über Sicherheit in Europa“, so Nehammer im Vorfeld des Ukraine-Treffens. In Bezug auf den EU-Afrika-Gipfel bekräftigte der Bundeskanzler, „dass Europa von den Entwicklungen in Afrika direkt betroffen ist und daher ein geostrategisches Interesse an Sicherheit und Stabilität in Afrika hat“. Österreich engagiere „sich schon seit Jahrzehnten am afrikanischen Kontinent, insbesondere wirtschaftlich“. Durch die Schaffung von „Perspektiven und Arbeitsplätzen soll auch illegale Migration bekämpft werden“, so Nehammer.