Kennedy kündigt „sehr starke Sanktionen“ bei Einmarsch an

US-Botschafterin Victoria Kennedy hat Russland „sehr, sehr, sehr starke Sanktionen“ im Fall eines Einmarsches in die Ukraine in Aussicht gestellt. „Wir hoffen natürlich, dass wir die Diplomatie und den Dialog fortsetzen können, aber wir sind für ernsthafte Sanktionen vorbereitet“, sagte Kennedy im APA-Interview. Die von Moskau kritisierten Kriegswarnungen verteidigte die US-Missionschefin in Wien. „Wir wollten keine Überraschungen erleben und vorbereitet sein“, sagte sie.

„Die USA haben sich gegenüber der Weltgemeinschaft sehr offen und entgegenkommend gezeigt. Wir wollen Informationen weitergeben, damit die Weltöffentlichkeit Bescheid weiß, und wir wollen weiterhin Gespräche und Dialoge führen“, sagte Kennedy, nachdem sich US-Warnungen vor einem russischen Einmarsch am Mittwoch nicht bewahrheitet hatten. Moskau hatte entsprechende US-Geheimdienstinformationen als „Hysterie“ und „Provokation“ gebrandmarkt und verkündete am Vortag des vermeintlichen Einmarschdatums sogar den Abzug von Teilen seiner Truppen aus der Nähe der ukrainischen Grenze. Die NATO reagierte jedoch skeptisch auf die Ankündigungen und forderte auch die Entfernung von schwerem Gerät, nicht nur von Soldaten.

Die USA seien „mit unseren Verbündeten und Partnern vereint, auch in unserem Glauben an die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine“, unterstrich die Botschafterin. „Und wir alle sind uns auch einig in der Überzeugung, dass es für Russland wichtig ist, diesen Konflikt zu entschärfen, dass es einen Weg nach vorn mit Diplomatie und Dialog gibt“, so Kennedy.