Dämpfer für Eurofighter-Verkauf

Im Juli 2020 war ein Brief des indonesischen Verteidigungsministers Prabowo Subianto an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekannt geworden, in dem er anbot, alle 15 österreichischen Abfangjäger zu kaufen. Im Oktober 2020 empfing Tanner (ÖVP) dann Subianto sogar in Wien, um mit ihm über einen Verkauf der Eurofighter zu sprechen. In einer Aussendung sprach Tanner damals von einem „Startpunkt für die ersten Gespräche auf Fachebene“. Danach wurde es allerdings still um diese Bestrebungen - im Verteidigungsministerium betonte man aber am Donnerstag, dass die Gespräche noch laufen.