NATO: Weiter keine Anzeichen für russischen Truppenrückzug

Die NATO hat weiter keine glaubwürdigen Hinweise auf einen Rückzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. „Es gibt Signale aus Moskau, dass die Diplomatie fortgesetzt werden könnte, aber bisher haben wir keine Anzeichen für einen Rückzug oder eine Deeskalation gesehen“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Indes kündigte Russland nach Militärmanövern die Rückkehr von Panzereinheiten und anderen Militärfahrzeugen auf ihre Stützpunkte an.

Besorgt äußerte sich das russische Präsidialamt äußert über die Lage in der Ost-Ukraine. Russland habe wiederholt vor einer Konzentration ukrainischer Truppen an der sogenannten Kontaktlinie gewarnt, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Zugleich bekräftigt er, Russland habe mit einem Teilabzug seiner Truppen im Grenzgebiet nach Beendigung von Manövern begonnen. Dies brauche aber Zeit. Eine Invasion der Ukraine sei nicht geplant, man beobachte die Entwicklung im Donbass aber sehr genau.

Russland hatte am Dienstag mitgeteilt, dass nach Manövern mit dem Abzug von Truppen begonnen worden sei. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Mittwoch das Ende des Manövers auf der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Mehrere an dem Manöver beteiligte Einheiten kehrten an ihre Standorte zurück. Auch am Donnerstag zog Russland nach eigenen Angaben weitere Soldaten von der Krim ab. „Einheiten des südlichen Militärbezirks, die ihre taktischen Übungen auf dem Truppenübungsplatz auf der Halbinsel Krim beendet haben, kehren mit dem Zug zu ihren Heimatstützpunkten zurück“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Nachrichtenagenturen mit.