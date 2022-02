Gefechte im Osten des Landes laut Ukraine „Provokation“

In der Ost-Ukraine ist es laut OSZE-Beobachtern vor Ort am Donnerstag zu Gefechten gekommen. Demnach habe es einen Artillerie-Beschuss gegeben, hieß es aus diplomatischen Kreisen unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ukrainische Militär berichtete, aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten sei bei Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden. Von einer „Provokation“ sprach ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter.

Die jüngsten Beschüsse aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten im Osten des Landes passten nicht in die Art der üblichen Verletzungen der Waffenruhe, so der Regierungsvertreter mit. Es sähe vielmehr nach einer „Provokation“ aus.

Bei dem Beschuss in Luhansk sei ein Kindergarten getroffen worden. Verletzte gab es keine. Auch in Donezk waren Zeugen zufolge in der Nähe des Flughafens und in dem Dorf Elenowka in der Provinz Donezk Artillerieschüsse zu hören, hieß es laut Reuters.