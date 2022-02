WU legt Plan für 2G im Sommersemester auf Eis

Ursprünglich sollte ab 1. März das Betreten der WU für Studierende und Mitarbeiter nur mehr mit Corona-Impf- oder Genesungsnachweis möglich sein, dafür sollten alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen wieder in Präsenz stattfinden. Alternative Angebote für Ungeimpfte waren nicht vorgesehen, nur eine semesterweise Beurlaubung.

Die WU als Institution der Wissenschaft befürworte auch weiterhin ausdrücklich die Impfung als wirksames und nachhaltiges Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, vor allem mit Blick auf die geringe Impfquote in Österreich und mögliche weitere Mutationen des Corona-Virus bis zum Herbst, hieß es in einer Mitteilung der Uni vom Donnerstag. Uni-intern habe es für die Maßnahme auch breite Unterstützung gegeben. Allerdings brauche die Universität auch Rechts- und Planungssicherheit, so die WU mit Verweis auf die geplanten Lockerungen der Coronamaßnahmen und eine mögliche Verzögerung bei der Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht.