Gefechte im Osten des Landes laut Ukraine „Provokation“

In der Ost-Ukraine ist es laut OSZE-Beobachtern vor Ort am Donnerstag zu Gefechten gekommen. Demnach habe es einen Artillerie-Beschuss gegeben, hieß es aus diplomatischen Kreisen unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In Luhansk sei ein Kindergarten getroffen worden, Verletzte gab es keine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „großen Provokation“.

Zudem betonte Selenskyj den Verbleib von Diplomaten und der OSZE in der Region. Dies hätte eine weitere zusätzliche abschreckende Wirkung. „Wir brauchen einen effektiven Mechanismus, um alle Verstöße gegen die Waffenruhe aufzuzeichnen“, teilte der Präsident auf Twitter mit.

Das ukrainische Militär berichtete, aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten sei bei Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden. Die jüngsten Beschüsse aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten im Osten des Landes passten nicht in die Art der üblichen Verletzungen der Waffenruhe, teilte ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter mit. Es sähe vielmehr nach einer „Provokation“ aus.

Auch in Donezk waren Zeugen zufolge in der Nähe des Flughafens und in dem Dorf Elenowka in der Provinz Donezk Artillerieschüsse zu hören, hieß es laut Reuters.

Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte laut Agentur Interfax mit, Kiew habe seine „provokativen Handlungen“ in den vergangenen Tagen verstärkt. „Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation“, so Peskow. Im Westen werde immer nur über das Angriffspotenzial Russlands, nicht über das der Ukraine gesprochen.

Die ukrainische Armee dementierte einen Beschuss von Stellungen pro-russischer Separatisten. Obwohl man mit Artillerie beschossen worden sei, sei das Feuer nicht erwidert worden, sagte ein Sprecher der Regierungstruppen zu Reuters. Die von Russland unterstützten Rebellen warfen ukrainischen Truppen dagegen vor, ihr Territorium angegriffen zu haben.

Die ostukrainischen Separatisten warfen den Regierungstruppen Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand vor, hieß es laut dpa. Die Armee berichtete hingegen nur von vereinzelten Verstößen der Gegenseite. Die pro-russischen Rebellen teilten mit, vor allem in der Früh seien an mehreren Orten im Luhansker Gebiet Dutzende Mörsergranaten abgefeuert worden. Auch im Donezker Gebiet seien Stellungen der Aufständischen beschossen worden. Die Rebellen hätten das Feuer erwidert.

Es war zunächst nicht möglich, unabhängig zu klären, ob es sich um eine Eskalation handelt oder um Verstöße gegen Waffenstillstandsvereinbarungen, wie sie in dem seit mehr als sieben Jahren andauernden Konflikt immer wieder auftreten. Westliche Regierung verdächtigen die russische Regierung, einen Vorfall in den Rebellengebieten als Vorwand für einen Angriff nehmen zu wollen. Russland wirft der Regierung in Kiew vor, eine Eskalation nutzen zu wollen, um Territorium zurückzuerobern.

Die Ukraine beschuldigte Russland indes, das Abkommen von Minsk gebrochen zu haben. „Es wurde zivile Infrastruktur beschädigt. Wir rufen alle Partner auf, diese schwere Verletzung der Minsker Vereinbarungen in dieser ohnehin angespannten Sicherheitslage zu verurteilen“, sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, verurteilte den Artilleriebeschuss eines Kindergartens „auf das Allerschärfste“, teilte sie in einer Aussendung mit. „Abgesehen davon, dass ein Angriff auf zivile Einrichtungen bereits an sich ein perfider Akt ist sowie ein eklatanter Bruch bestehender Vereinbarungen, legen es gewisse Kräfte in den besetzten Gebieten offenbar bewusst auf eine Eskalation an. Das beunruhigt mich zutiefst“, so Ernst-Dziedzic. Dieser Vorfall zeige, wie brandgefährlich die Lage bleibe, auch wenn Russland vorgeblich Truppen abziehen will.