Ukraine-Krise - Nehammer: Invasion möglich, „Fake-Abzug“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schenkt der Ankündigung Russlands, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, keinen Glauben. Der Abzug russischer Truppen von der Halbinsel Krim sei ein „Fake-Abzug“ gewesen, sagte Nehammer vor einem Treffen am Donnerstag in Brüssel mit seinen EU-Amtskollegen zu diesem Thema. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass auf Knopfdruck eine Invasion in die Ukraine möglich ist“.

Die jüngsten Gefechte in der Ostukraine „können zweierlei bedeuten“, erklärte Nehammer. Es sei „generell eine angespannte Situation und Feuergefechte können dort rasch entstehen“, es könne aber auch der Beginn einer „Erzählung“ seitens Russlands sein, dass aufgrund der Eskalation vor Ort ein Eingreifen von russischer Seite notwendig sei, sagte der Bundeskanzler.

Die Ukraine sei bei Angriffen auf Russland immer Aufmarschgebiet gewesen, die Russen hätten also ein militärisch-geostrategisches Interesse in diesem Raum, so Nehammer. Daher würde Moskau auch sehr sorgenvoll darauf schauen, wenn sich, wie sie behaupten, hier Möglichkeiten verändern. Man müsse aber aufpassen bei Behauptungen und der Wirklichkeit, betonte der Bundeskanzler. „Die Wahrheit ist, dass die Ukraine militärisch gesehen überhaupt keine Bedrohung für die Russische Föderation ist.“

Nach Ansicht Nehammers sei das Wichtigste jetzt im Dialogformat vertrauensbildende Maßnahmen zu finden. Gleichzeitig müsste man aber auch vorbereitet sein, sollte „mit militärischen Mitteln die Ukraine angegriffen werden, dass dann eine ganz klare, entschiedene und nachhaltige Reaktion“ seitens der EU gegenüber Russland „notwendig und wichtig ist“, bekräftigte der Kanzler. Die EU-Kommission bereite gerade ein entsprechendes Sanktionspaket vor.

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen hofft auf ein Einlenken von Kremlchef Wladimir Putin. „Die Diplomatie hat ihr letztes Wort noch nicht gesprochen. Das ist gut“, sagte sie vor dem informellen EU-Sondertreffen. „Wir haben immer noch Hoffnung auf Frieden.“

Zugleich betonte die deutsche Spitzenpolitikerin, dass die EU auch für andere Entwicklungen gerüstet ist. „Wir hoffen auf das Beste, aber wir sind auf das Schlimmste vorbereitet“, sagte sie am Rande eines Gesprächs mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala. Dabei machte auch von der Leyen auch deutlich, dass sie russische Angaben zu einem Rückzug von Truppen als Falschinformation einstuft. „Wir haben bisher keine Anzeichen für Deeskalation vor Ort gesehen. Im Gegenteil: Wir sehen, dass der Aufmarsch fortgesetzt wird“, sagte sie.

Angesichts der Ankündigung Frankreichs und europäischer Partner die Militärmission „Takuba“ in Mali zu beenden, meinte Nehammer, Österreich werde „im europäischen Gleichklang agieren“. „Wenn Frankreich beginnen sollte, sich aus der EU-Trainingsmission zurückzuziehen, dann wird es auch für Österreich Zeit sein, dass zu tun“, so der Bundeskanzler. In Mali herrsche eine sehr komplexe Situation, es habe einen Umsturz gegeben, die Russen seien mit einer Söldner-Truppe namens Wagner vor Ort, „die aber eindeutig von der Russischen Föderation geführt wird“. Diese Gemengelage sei derzeit sehr ungünstig, so Nehammer, der am Donnerstag darüber auch mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo sprach. Auch Belgien wolle sich an einer Entscheidung der Franzosen orientieren.

Den EU-Afrika-Gipfel bezeichnete Nehammer als ganz wichtige Initiative. Wichtig sei es Konzepte auf Augenhöhe zu entwickeln, „so dass die Menschen die Fluchtursachen nicht mehr vorfinden in ihren Ländern“. Das sei zwar ambitioniert, doch die EU sei bereit mit 40 Milliarden Euro in die Vorlage zu gehen und Investitionen zu tätigen. Zusätzlich habe der französische Präsident Emmanuel Macron weitere 30 Milliarden Euro vorgeschlagen. „Wir unterstützen beides, weil es wichtig ist, dass man nicht nur über Gelder und Kooperation spricht, sondern tatsächlich Mittel einsetzt, damit es besser werden kann.“

Das Thema Rückführungen von illegalen Migranten in die Herkunftsländer sei auch Teil des Gipfels, da das ein Anliegen der EU sei und nicht nur Österreichs alleine, so Nehammer weiter. Man müsse aber die gesamte Komplexität der Fragen beachten. „Es muss klar strukturierte Formen der Zuwanderung geben in die Europäische Union, wo es Regeln gibt, wo man weiß, wie kann ich in die EU einwandern.“

Noch wichtiger sei es aber, mit afrikanischen Staaten dafür zu sorgen, dass dort nachhaltig investiert werde. „Der beste Schutz vor illegaler Migration ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg machen.“ Das gehe sehr gut durch wirtschaftliche Migration, betont Nehammer. So habe Österreich etwa immer Probleme mit der Rückführung von straffällig gewordenen nigerianischen Staatsbürgern gehabt. Durch Vermittlung des in Wien ansässigen Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD) sei es aber gelungen eine Kooperation mit Nigeria zu etablieren und Projekte dort zu finanzieren, wodurch Vertrauen entstanden sei. Seither könnten Rückführungen von straffällig gewordenen Nigerianern viel leichter durchgeführt werden.