P. Lukas wird Cheftrainer und Sportdirektor der BW Linz

Die Black Wings Linz gehen mit einer neuen sportlichen und organisatorischen Führung in die nächste Saison der ICE-Eishockeyliga. Das aktuelle Schlusslicht hat sich von General Manager Gregor Baumgartner getrennt, der langjährige Mannschaftskapitän Philipp Lukas (42) soll als Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion den zweifachen Meister sportlich wieder nach oben bringen.

Präsident Peter Nader übernimmt die wirtschaftlichen Agenden, gaben die Linzer am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Zudem werden die Kräfte in Linz wieder gebündelt. Die aktuell von Philipp Lukas betreuten Steel Wings Linz werden aufgelöst und wieder mit den Black Wings zusammengeführt. Das einstige Farmteam spielte in dieser Saison als eigenständiger Club, die Eingliederung umfasst sowohl die Mannschaft aus der zweitklassigen Alps Hockey League (AHL) als auch deren Nachwuchsteams. Neuer Nachwuchsleiter bei den Linzern wird Philipps Bruder Robert Lukas, der auch in den Vorstand aufrückt.