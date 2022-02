Großbritannien schafft „goldene Visa“ für Reiche ab

Inmitten der Ukraine-Krise hat die britische Regierung angekündigt, die Vergabe „goldener Visa“ an reiche Investoren mit sofortiger Wirkung einzustellen. Es solle gegen „illegale Finanzen“ vorgegangen werden, schrieb Außenministerin Liz Truss am Donnerstag auf Twitter. „Diese Art von bösartigen Aktivitäten, insbesondere das, was wir derzeit von Russland beobachten, haben keinen Platz im Vereinigten Königreich.“