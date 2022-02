Trump muss in New Yorker Finanzermittlungen aussagen

Ein New Yorker Richter hat Ex-US-Präsident Donald Trump verpflichtet, im Zuge von Finanzermittlungen über sein Immobilienimperium unter Eid auszusagen: Arthur Engoron entschied am Donnerstag, dass Trump sowie seine Tochter Ivanka und sein Sohn Donald jr. den Vorladungen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James binnen 21 Tagen folgen müssen. Sie hat nach eigenen Angaben Beweise für betrügerisches Finanzgebaren von Trump und seiner Trump Organization zusammengetragen.