Freestyle-Star Gu gewinnt auch Halfpipe-Konkurrenz

Chinas Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen im dritten Wettbewerb die dritte Medaille gewonnen. Nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle landete die 18-Jährige am Freitag in Zhangijakou auch im Halfpipe-Wettbewerb an der Spitze. Schon im ersten ihrer drei Versuche machte Gu die Goldmedaille klar und legte im zweiten Sprung mit 95,25 Punkten nach. Silber und Bronze ging an die Kanadierinnen Cassie Sharpe und Rachael Karker.