Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Ukraine-Krise

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris, US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Eröffnet wird die Konferenz von UNO-Generalsekretär António Guterres (13:30 Uhr).