Rechnungshof sieht Österreich bei UNO-Zielen säumig

Die Bundesregierung sieht Österreich als Vorreiter bei der Erfüllung der UNO-Nachhaltigkeitsziele („SDG“). Dass man sich dabei vor allem auf den Lorbeeren eines hohen Entwicklungsstandes ausruht, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Rechnungshof-Bericht. Es sei keine „Lückenanalyse“ gemacht worden, Fortschrittsberichte und konkrete Pläne zur Verbesserung der Lage fehlten. Dabei würde die Bedeutung des Themas die Einsetzung eines Sonderbeauftragten rechtfertigen, so der RH.

Wegen der besonderen Bedeutung des Themas und weil die nachhaltigen Entwicklungsziele sämtliche Aufgabenbereiche der Politik betreffen, „wäre auf die Einsetzung einer Organisationseinheit bzw. Institution - etwa eines Ausschusses, eines Beirats, eines Rates und/oder einer bzw. eines Sonderbeauftragten - zur Beratung der Bundesregierung und des Parlaments hinzuwirken“, heißt es in dem Bericht.

Erst im Vorjahr klopfte sich der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Besuch am UNO-Hauptsitz in New York auf die Schulter, weil Österreich im globalen Vergleich auf dem Platz 6 bei der Erfüllung der Agenda 2030 liege. Österreich sei bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele „sehr erfolgreich unterwegs“, meinte er.