Harte Strafen im Kampf gegen illegale Tuning-Szene

Härtere Maßnahmen gegen die illegale Tuning-Szene: Eine heute in Begutachtung geschickte Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) soll höhere Strafen für Verkehrsrowdys und schnellere Abnahmen von Kennzeichen und Autoschlüssel vorsehen, berichtete Verkehrsministerin Eleonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Kärntens Landesrat für Verkehr und Tourismus, Sebastian Schuschnig (ÖVP).

„Die meisten Menschen in unserem Land halten sich im Straßenverkehr an die Regeln“, betonte Gewessler. „Wir sehen aber, dass sich in den vergangenen Jahren Berichte häufen über einzelne Tuning-Treffen, Veranstaltungen, bei denen von manchen der Teilnehmer all diese Regeln über Bord geworfen werden, wo Fahrzeuge mit illegalen Umbauten enorme Lärmbelastung für die Bevölkerung verursachen und die Luft verschmutzen. Wo einzelne rücksichtslose Tuner andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Gerade der Wörthersee hat sich zu einem Hotspot für solche Ereignisse entwickelt und die Menschen vor Ort leiden massiv darunter.“