Alle Passagiere von brennender Fähre im Mittelmeer gerettet

Alle Menschen an Bord des Passagierschiffes „Euroferry Olympia“, das auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten war, sind in Sicherheit. Die Fähre wurde vollständig evakuiert, berichtete die italienische Reederei Grimaldi Lines, die Betreiberin des Schiffes, am Freitag laut italienischen Medien. Niemand sei verletzt worden, kein Treibstoff sei ins Meer gelangt.