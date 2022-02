Biathlonteam medaillenlos - Eder Massenstart-Siebenter

Österreichs Biathlon-Team muss die Olympia-Heimreise wie zuletzt 2006 ohne Medaille antreten. Im abschließenden Männer-Massenstart der Winterspiele in China am Freitag schaffte Routinier Simon Eder mit zwei Strafrunden noch Platz sieben. Felix Leitner kam im 30er-Feld nach sieben Fehlschüssen nicht über Platz 29 hinaus. Den Sieg und sein viertes Gold im neuerlich bitterkalten und windigen Zhangjiakou sicherte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Eder nahm sich mit zwei Fehlern beim ersten Schießen früh aus dem Medaillenrennen. Mit drei makellosen Einlagen machte der 38-Jährige aber noch zahlreiche Positionen gut, die Podestplätze waren dennoch deutlich außer Reichweite. „Es war ein sehr hartes Rennen, mit den Top Ten bin ich schon megahappy ehrlich gesagt. Es passt so sehr gut“, meinte Eder, der nun aber schnellstmöglich nach Hause will. „Es ist sehr menschenunfreundlich, jeder ist froh, dass wir hier wegkommen.“

Männer-Cheftrainer Ricco Groß lobte Eder im ORF-Interview und sah zum Abschluss den seiner Ansicht nach schwierigsten Bewerb mit eisigen Temperaturen und scharfem Wind. „Eigentlich war es ein sensationelles Rennen von Simon, aber es ist ärgerlich, wie die Fehler zustande gekommen sind. Unter dem Stich darf man damit aber zufrieden sein.“ Insgesamt sei die Bilanz freilich nicht ganz so positiv. „Wir wollten natürlich um die Medaillen mitkämpfen, das war Ziel, das haben wir leider nicht geschafft. Man sollte sich aber auch über Top-Ten-Ergebnisse freuen.“

Die auch im Weltcup tonangebenden Topnationen Norwegen, Frankreich und Schweden hätten das Geschehen bestimmt. Eders siebenter Rang sei aber ein versöhnlicher Abschluss, auch Hauser und Innerhofer hätten sich am letzten Tag noch gut verkauft, so Berger. Insgesamt müsse man jedoch im Schießen und Laufen „nachjustieren“, betonte er. Hausers Verletzung sei zum Glück offenbar nicht besonders schlimm, so der Tiroler vor einer endgültigen Diagnose.