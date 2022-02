Biathlonteam medaillenlos - Eder Massenstart-Siebenter

Österreichs Biathlon-Team muss die Heimreise wie zuletzt 2006 ohne Medaille antreten. Im abschließenden Männer-Massenstart der Winterspiele in China am Freitag schaffte Routinier Simon Eder bei seinem letzten Olympia-Rennen mit zwei Strafrunden noch Platz sieben. Felix Leitner kam im 30er-Feld nach sieben Fehlschüssen nicht über Platz 29 hinaus. Sein viertes Gold im neuerlich bitterkalten und windigen Zhangjiakou sicherte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Eder nahm sich mit zwei Fehlern beim ersten Schießen früh aus dem Medaillenrennen. Mit drei makellosen Einlagen machte der 38-Jährige aber noch zahlreiche Positionen gut, die Podestplätze waren dennoch deutlich außer Reichweite. „Es war ein sehr hartes Rennen, mit den Top Ten bin ich schon megahappy ehrlich gesagt. Es passt so sehr gut“, meinte Eder, der nun aber schnellstmöglich nach Hause will. „Es ist sehr menschenunfreundlich, jeder ist froh, dass wir hier wegkommen.“

Leitner war nach einem weiteren verpatzten Rennen „froh, dass es vorbei ist“. Er sei klarerweise enttäuscht, weil er viel für den Saisonhöhepunkt investiert habe. Wenn er an Olympia zurückdenke, dann falle ihm aber schon die Verfolgung samt geglückter Aufholjagd (10.) ein. „Das war ein lässiges Rennen, so sollte es öfter sein. Bei der nächsten Olympiade mach‘ ich es besser.“ Aufgeben komme auch an schwarzen Tagen wie heute nicht für ihn infrage. „Da hätte es mich so schmeißen müssen, da hätte ich mir den Arm brechen müssen, dann hätte ich aufgegeben - sonst nicht.“