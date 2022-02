Der Betrieb der „Stopp Corona-App“ endet mit 28. Februar. Der Grund dafür ist, dass die Förderung des Gesundheitsministeriums ausläuft, teilte das Rote Kreuz am Freitag in einer Aussendung mit. Mit der App konnten Nutzer, die mit einem Infizierten in Kontakt gekommen waren, andere informieren und somit vor einer möglichen Infektion warnen.