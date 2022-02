Biathlonteam medaillenlos - Eder Massenstart-Siebenter

Österreichs Biathlon-Team muss die Heimreise wie zuletzt 2006 ohne Medaille antreten. Im abschließenden Männer-Massenstart der Winterspiele in China am Freitag schaffte Routinier Simon Eder bei seinem letzten Olympia-Rennen mit zwei Strafrunden noch Platz sieben. Felix Leitner kam im 30er-Feld nach sieben Fehlschüssen nicht über Platz 29 hinaus. Sein viertes Gold im neuerlich bitterkalten und windigen Zhangjiakou sicherte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Eder nahm sich mit zwei Fehlern beim ersten Schießen früh aus dem Medaillenrennen. Mit drei makellosen Einlagen machte der 38-Jährige aber noch zahlreiche Positionen gut, die Podestplätze waren dennoch deutlich außer Reichweite. „Es ist zwar keine Medaille, aber der Siebte gehört sicher zu den besonderen Rennen in meiner Karriere. Da, wo wir herkommen, ist ein Top Ten richtig was Besonderes. Taugt mir, dass mein letztes Olympiarennen so gut gelaufen, die Startnummer wird einen Ehrenplatz kriegen“, meinte Eder, der nun angesichts der Witterungsbedingungen schnellstmöglich nach Hause will. „Es ist sehr menschenunfreundlich, jeder ist froh, dass wir hier wegkommen.“