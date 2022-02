Schönbrunn testet anlassbezogen auch Tiere auf Coronavirus

Vor allem zu Beginn der Pandemie waren aus anderen Zoos weltweit Infektionsfälle etwa bei Primaten, Großkatzen, Hyänen und Ottern gemeldet worden. In Schönbrunn habe es ihres Wissens nach bisher keinen nachgewiesen positiven Covid-Fall bei Tieren gegeben, so die Sprecherin. Schon vor Corona hätten im Wiener Zoo strenge Hygieneregeln gegolten, die nunmehr um Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 erweitert wurden, etwa das Maskentragen durch die Pflegerinnen und Pfleger in bestimmten Bereichen. Gerade bei großen Affen und Großkatzen gibt es zwar keinen direkten Kontakt zu den Tieren, die Maßnahme sei aber für den Backstagebereich der Anlagen vorgesehen, zusätzlich zu generellen Maßnahmen wie Abstand, PRC-Tests und der Empfehlung zur Impfung.