Heiße Bundesliga-Duelle um Meistergruppen-Plätze

Der Grunddurchgang der Bundesliga geht am Samstag in die heiße Phase. Im Siebenkampf um drei Plätze in der Meistergruppe empfängt am Samstag in der 20. von 22 Runden der aktuelle Tabellensechste Austria Wien den Achten Hartberg zum vermeintlichen K.o.-Duell. Ähnliches gilt für das Heimspiel der SV Ried (7.) gegen die WSG Tirol (10.). Für den LASK (9.) zählt bei Nachzügler Admira (11.) nur ein Sieg, will man noch unter die Top sechs. Alle drei Spiele beginnen um 17.00 Uhr.