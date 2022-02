Donezker Separatisten-Chef: Steuern auf Krieg zu

Nach Angaben des Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, steuert die Situation im Donbass auf einen Krieg zu. „Leider ja“, sagte Puschilin in einer Sendung des Fernsehsenders „Rossija 24“ und beantwortete damit die Frage, ob die Lage im Donbass auf einen ausgewachsenen Krieg zusteuere. Das berichtete die Agentur RIA Nowosti am Freitag

Zuvor hatte Puschilin erklärt, dass die „Volksrepublik Donezk“ im Zusammenhang mit der „drohenden Invasion der Ukraine“ seit Freitag eine Massenevakuierung der Bevölkerung aus der selbsternannten Republik organisiere. Ihm zufolge sind im Einvernehmen mit der Führung der Russischen Föderation Aufnahme- und Unterbringungsorte in der Region Rostow fertig.

Nach Angaben der Agentur Reuters sollen 700.000 Menschen aus der Region nach Russland evakuiert werden. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete an, jeder Flüchtling solle 10.000 Rubel (114 Euro) bekommen. Der Präsident habe angewiesen, dass die Menschen untergebracht werden, warmes Essen bekommen und erhielten, was sie sonst noch brauchten, darunter auch medizinische Versorgung, hieß es in einer Stellungnahme.

Die Separatisten im Osten der Ukraine versammelten Kinder bei einem Waisenhaus, um mit ihnen die Evakuierungen nach Russland zu beginnen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Zuerst sollten „Frauen, Kinder und ältere Leute“ in Sicherheit gebracht werden, sagte Puschilin, in einer Ansprache. „Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben.“ Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle „in nächster Zeit“ eine Offensive starten. Puschilin sagte, dass die Kampftruppen bereit seien, das „Staatsgebiet“ gegen einen Angriff der Ukraine zu verteidigen. „Wir werden siegen“, sagte er zum Ende der Videobotschaft.

Kurze Zeit später berichtete die Nachrichtenagentur TASS, bei einer Detonation in Donezk habe es sich nach Angaben der örtlichen Behörden um die Explosion eines Autos gehandelt. Der Agentur Interfax zufolge wurde niemand verletzt. Die Agentur RIA Nowosti hatte zuvor gemeldet, der Vorfall habe sich in der Nähe des Regierungsgebäudes der Separatisten ereignet.

Die Ukraine bezichtigte Russland der Provokation und rief die internationale Staatengemeinschaft zu einer Antwort auf. Anderenfalls werde die Regierung in Moskau die Lage weiter eskalieren, erklärte das ukrainische Außenministerium. Russland führe eine Kampagne, in der Desinformation verbreitet werde und Ziele in der Ukraine mit Waffen beschossen würden, die nach dem Minsker Abkommen geächtet seien.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock warnte vor bewusst verbreiteten Falschinformationen in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Mit Hinweis auf die Berichte über Evakuierung von Frauen und Kindern aus den von prorussischen Separatisten sagt sie, es gebe auch Berichte, dass diese nicht in bereitgestellte Busse einsteigen wollten.

Baerbock hält eine begrenzte russische Aktion in der Ukraine unter einem Vorwand für wahrscheinlicher als eine volle Invasion. Man wisse nicht, wie Russland vorgehe, sagte sie in München. Aber es könne auch Szenarien wie einen versuchten Putsch oder Cyberattacken gebe, die einen Stromausfall provozieren könnten. Es sei kein Zufall, dass Deutschland der Ukraine einen neuen Kredit über 150 Millionen Euro bereitstelle und bei der Stärkung der Wasserinfrastruktur helfe.

US-Präsident Joe Biden will sich am Freitag um 22.00 Uhr zur angespannten Lage im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine äußern. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Unter dem Druck westlicher Sanktionen wollen Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. „Es ist schwer mit den Sanktionen“, sagte der als „letzter Diktator Europas“ kritisierte Lukaschenko am Freitag im Kreml. „Aber sie werden uns nicht ersticken können.“ Gemeinsam würden sie Wege aus der Lage herausfinden.