Alpin-Teambewerb wegen Windes abgesagt

Der Teambewerb der alpinen Skirennläufer bei den Olympischen Spielen in China ist am Samstag wegen heftiger Windböen abgesagt worden. Zunächst war der Start in Yanqing um eine und dann eine weitere Stunde verschoben worden, die Wetterprognose zeigte aber keine Besserung der Verhältnisse noch am Samstag. Sonntag ist offizieller Reservetag, es ist zugleich der Schlusstag der Winterspiele. Über das weitere Vorgehen wird jetzt aber erst entschieden.