Brände bedrohen Nationalpark in Argentinien

Verheerende Brände im Nordosten Argentiniens haben einen weltweit bekannten Nationalpark des südamerikanischen Landes erreicht und bedrohen dessen Tierwelt. „Wir zählen derzeit viele Brandherde an verschiedenen Orten der Provinz Corrientes“, sagte am Freitag (Ortszeit) Talía Zamboni, Koordinatorin der Wiederansiedlung gefährdeter Tierarten bei der Stiftung „Rewilding Argentina“, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Iberá-Feuchtgebiete, eine Mischung aus Sumpf, Moor, Seen und Lagunen im Grenzgebiet zu Paraguay und Brasilien, sind unter anderem durch den verstorbenen US-Multimillionär und -Umweltschützer Douglas Tompkins bekannt, auf den „Rewilding Argentina“ zurückgeht. Zu der Wiederansiedlung von Jaguaren beglückwünschte Hollywood-Star Leonardo DiCaprio, der auch schon in Argentinien drehte, das südamerikanische Land. Die Rückkehr der Jaguare habe für das Ökosystem des Iberá-Nationalparks eine so wichtige Bedeutung wie die der Wölfe im Yellowstone Nationalpark in den Vereinigten Staaten, befand er.