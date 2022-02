Der Tiroler Gabriel Odor hat sich am Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking als Vierter in seinem Semifinale im Eisschnelllauf-Massenstart für das Finale qualifiziert. Odor hielt sich lange zurück und brachte sich erst gegen Ende des Rennens in die Position, um sich zu qualifizieren. Das Finale der besten 16 - acht pro Semifinale kamen weiter - findet um 9.30 Uhr MEZ statt.