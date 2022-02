Karikaturmuseum Krems würdigt in Ausstellung Paul Flora

„Ich bin kein Karikaturist“, hatte der Zeichner Paul Flora einmal gemeint. Das Karikaturmuseum Krems hat ihm dennoch eine Retrospektive „100 Jahre Paul Flora. Von bitterbös bis augenzwinkernd“ ausgerichtet, die am Samstagvormittag durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) eröffnet worden ist. Das liegt wohl auch an der Fortsetzung des Satzes: „Es könnte allerdings sein, dass meine Zeichnungen oft wie Karikaturen wirken.“

Man einigte sich also auf den Terminus „satirischer Geschichtenerzähler“. So sieht auch Floras Schwiegersohn Thomas Seywald, Co-Kurator der Ausstellung, den vielseitigen Künstler. 170 Originale sind in der Schau zu sehen: aus der Sammlung der Nachlassvertretung in Salzburg, der Innsbrucker Galerie Thomas Flora, der Salzburger Galerie Seywald, den Landessammlungen NÖ sowie aus Privatbesitz. Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Leiter des Hauses: „Damit erhalten Besucherinnen und Besucher einen vielschichtigen Einblick in die über 70-jährige Schaffenszeit des österreichischen Künstlers.“