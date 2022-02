Gecko rechnet mit baldiger Corona-Impfung für Kleinkinder

Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko rechnet in absehbarer Zeit mit einer Corona-Impfung für Kleinkinder. „Die Chancen stehen gut, dass schon bald die Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung für Kinder unter fünf Jahre erfolgt“, meinte Leiterin Katharina Reich am Samstag nach einer Sitzung des Gremiums am Freitag. „Klar ist, dass es für unsere Kleinsten sowohl ein anderes Schema, als auch eine andere Dosierung braucht. Daran arbeiten nun die Expertinnen und Experten“.