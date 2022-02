Österreich verhängt Reisewarnung für die Ukraine

Im eskalierenden Konflikt um die Ukraine hat das österreichische Außenministerium am Samstag eine Reisewarnung für das Land ausgesprochen. Die Zwischenfälle in der Ostukraine haben nach Mitteilung des Ministeriums in den vergangenen 24 Stunden massiv zugenommen. „Es muss mit einer erheblichen Verschlechterung der Lage gerechnet werden.“ Zuvor war nur von „nicht unbedingten Reisen in die Ukraine“ abgeraten worden.