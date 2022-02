ManCity strauchelt gegen Tottenham - Liverpool gewinnt

Spitzenreiter Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League die erste Niederlage seit Oktober kassiert. Das Team von Coach Pep Guardiola unterlag am Samstag trotz drückender Überlegenheit Tottenham Hotspur mit 2:3 (1:1). Von diesem Ausrutscher profitierte Citys erster Verfolger Liverpool, die „Reds“ drehten gegen Abstiegskandidat Norwich City einen Rückstand und gewannen daheim mit 3:1 (0:0). Chelsea kam bei Crystal Palace zu einem 1:0-(0:0)-Erfolg.

Tottenham ging im spektakulären Spitzenspiel in Manchester früh in Führung, der Schwede Dejan Kulusevski traf nach Vorlage von Heung-Min Son zum 1:0 (4.). Für den Ausgleich sorgte Ilkay Gündogan (33.) nach einem Fehler von Tottenham-Goalie Hugo Lloris. Nach der Pause nahm die Partie so richtig an Fahrt auf - Kane, der im Sommer noch kurz vor einem Transfer zu City gestanden war, schoss die Londoner neuerlich in Führung, ein weiterer Treffer von ihm wurde vom VAR wegen Abseits aberkannt.