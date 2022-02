Maier mit Viererbob Neunter - Doube für Deutschen Friedrich

Der ursprünglich mit Medaillenhoffnungen angetretene Benjamin Maier und seine Crew haben den olympischen Viererbob-Bewerb über drei Sekunden zurück nur auf Rang zwölf beendet. Der Tiroler verlor am Sonntag in Yanqing im letzten Lauf noch drei Positionen. Gold ging an den auch schon im Zweier siegreichenden Francesco Friedrich. Der Deutsche triumphierte 0,37 Sekunden vor seinem Landsmann Johannes Lochner und fixierte als erster Pilot den zweimaligen Gewinn des Olympia-Doubles.