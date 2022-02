Liszt Festival Raiding mit neuem Barock-Jazz-Event

Das Liszt Festival Raiding startet am 19. und 20. März mit einem neuen Format - einem Barock-Jazz-Festival - in die Saison. An zwei Konzertabenden werden die Gemeinsamkeiten der beiden Musikrichtungen hervorgehoben, die historisch immerhin fast 300 Jahre auseinanderliegen. Auf der Bühne des Festivals sollen sie nach Angaben des Veranstalters von den Komponisten Roland Batik und Gerald Preinfalk vereint werden.