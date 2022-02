Syrischer Bub ohne Arme und Beine in Italien operiert

Ein syrischer Bub, der ohne Arme und Beine zur Welt gekommen ist, ist am Samstag in einem Krankenhaus in Siena operiert worden. Der Eingriff am sechsjährigen Mustafa dauerte drei Stunden und sei erfolgreich verlaufen, teilten die Leiter des Krankenhauses mit. Das Kind war im Jänner mit seinen Eltern und zwei Schwestern in Italien eingetroffen - dank eines Fotos, das zu einer Ikone der Tragödie des Krieges in Syrien geworden und um die Welt gegangen war.