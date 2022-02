Vierjährige in Oberösterreich bei Fenstersturz verletzt

Am Samstag ist im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung ein vierjähriges Mädchen unbeaufsichtigt aus einem Wohnzimmerfenster geklettert und daraufhin zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vater, der zum Unfallzeitpunkt einer Tätigkeit in unmittelbarer Nähe nachgegangen war, fand seine Tochter mit Verletzungen unbestimmten Grades auf dem Kopfsteinpflaster unter dem Wohnzimmerfenster sitzend und verständigte umgehend die Rettungskräfte.