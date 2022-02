Corona-Protest-Blockade in Ottawa weitgehend aufgelöst auf

Die Polizei in Kanadas Hauptstadt Ottawa hat weite Teile der wochenlangen Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung aufgelöst. Insgesamt seien 170 Menschen festgenommen und 53 Fahrzeuge abgeschleppt worden, teilte die Polizei am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Dabei habe es auch Festnahmen von Demonstranten gegeben, die Nebelkerzen und Feuerwerkskörper bei sich getragen hätten.

Die Polizei erklärte auf Twitter, dass kein Tränengas eingesetzt worden sei, und dass es keine Verletzten gegeben habe. Auch Gerüchte in sozialen Netzwerken darüber, dass am Freitag eine Frau bei einem berittenen Einsatz auf den Boden gefallen und auf sie getrampelt worden sei, seien falsch. „Uns sind keinerlei Verletzungen bekannt“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Auch in Quebec und in der Nähe von Vancouver im Westen des Landes hat es am Samstag kleinere Proteste mit einigen hundert Teilnehmenden gegeben. In Ottawa kündigte Polizeichef Steve Bell Konsequenzen für diejenigen an, die dem Aufruf zur Räumung nicht nachkommen. „Wenn sie an diesem Protest beteiligt waren, werden wir aktiv versuchen, sie zu identifizieren und uns bei ihnen mit finanziellen Forderungen und strafrechtlichen Konsequenzen melden“, sagte Bell.