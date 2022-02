Bei Oberndorf im salzburgischen Flachgau sind am Sonntagabend zwei Menschen in der Salzach ums Leben gekommen, als ihr Pkw aus bisher ungeklärter Ursache ein Geländer durchschlug und in den Fluss stürzte. Ein Kind wurde laut den Einsatzkräften aus dem Auto geborgen, am Flussufer reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.