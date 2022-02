Frauen-Team gewinnt 1. Test im EM-Jahr gegen Rumänien 6:1

Die erste Partie im EM-Jahr diente auch als Vorbereitung auf das am 8. April angesetzte WM-Quali-Duell mit Nordirland. Teamchefin Irene Fuhrmann verhalf Torfrau Isabella Kresche zu ihrem Länderspiel-Debüt, die lange verletzt fehlende Kapitänin Viktoria Schnaderbeck stand erstmals seit Oktober 2020 für Österreich am Rasen. In der zweiten Hälfte gab auch Julia Hickelsberger-Füller ihr Team-Comeback. Am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF Sport+) testet Österreich erneut, Gegner ist die Schweiz.