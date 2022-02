Auto im Flachgau in die Salzach gestürzt: Drei Tote

In Oberndorf ist am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr ein PKW auf österreichischer Seite in die Salzach gestürzt. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte das Auto mit drei Personen besetzt von der Uferstraße am nördlichen Stadtrand abgekommen sein und ein Geländer aus Holz und Stahl an der Böschung touchiert haben, woraufhin es rückwärts ins Wasser rollte, abgetrieben wurde und in der Flussmitte unterging. Der Unfall dürfte ohne Fremdeinwirkung vonstattengegangen sein.